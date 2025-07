နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုတွေနဲ့ မြန်မာ့ကံကြမ္မာ

လုပ်ကြံမှုတွေမှာ အာဏာရှင်တွေထက် ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်တွေ ပိုပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်။ သမိုင်းသာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ စနစ်ပြောင်းဖို့ အတွက် လုပ်ကြံမှု ဟာ နည်းမှန်လမ်းမှန်လား၊ ၊ နိုင်ငံရေးအရရော ထိရောက်မှုရှိမှာလား စတာတွေ ကို ဒီတပတ် Opinion Talk မှာ အယ်ဒီတာ ကျော်စွာမိုးက ဆွေးနွေးထားပါတယ်။

Assassinations often target people’s leaders, not dictators. If history had been reversed, what would Myanmar’s fate have been like? Are assassinations a valid way to change systems, and do they work politically? The Irrawaddy’s Editor Kyaw Zwa Moe discusses in this week’s Opinion Talk.